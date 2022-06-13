У Білорусі "інспектують" занедбаний ракетний полк, де могла зберігатися ядерна зброя

Повідомляється, що вчора було зафіксовано приліт вертольота Мі-8 ВПС РБ у район с. Черетянка, біля якого з 1959 по 1996 рр. дислокувався полк ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

Раніше до його складу входили два дивізіони з сумарно вісьмома одиницями пускових установок для балістичних ракет наземного базування Р-12 (SS-4), ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" та РТ-2ПМ "Тополь".



Також, виходячи з того, що на території полку знаходилася платформа для розвантаження ядерних ракет, ймовірно, що ядерні боєголовки там також були присутні.



Повідомляється, що поточний стан об’єктів до використання непридатний, проте ймовірно, що там збираються розпочати ремонт.