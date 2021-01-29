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В Беларуси хотят признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральная прокуратура Беларуси готовит документы для признания экстремистскими бело-красно-белого флага и другой символики протестующих. Сегодня в белорусском законодательстве нет никакого запрета на "бчб-символику".

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Об этом сообщил белорусский портал TUT.BY.

В белорусскую Генпрокуратуру обратились "неравнодушные граждане" с просьбой через суд запретить бело-красно-белую символику и причислить ее к экстремистской. Эти граждане выступают против бело-красно-белого флага в любых проявлениях, но не против герба "Погоня".

В Генпрокуратуре заявили, что приняли это обращение к рассмотрению, а тем временем белорусские чиновники работают над разработкой законопроекта о недопущении героизации нацизма. В рабочей группе, которая работает над этим документом, говорят и о запрете "бчб-символике".

В то же время для защиты "бчб-символики" группа белорусов решила инициировать сбор подписей. Они хотят собрать минимум 50 тысяч голосов, чтобы выступить с законодательной инициативой для защиты этой символики. Однако при сегодняшней ситуации в стране, вряд ли это удастся сделать.

Напомним, белорусов с марта начнут штрафовать за использование бело-красно-белого флага. За использование такого флага гражданам придется уплатить 580 белорусских рублей.

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