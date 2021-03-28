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В Беларуси хотят обеспечивать охраной силовиков и сотрудников госСМИ  

Автор: РБК-Украина

В Беларуси может появиться законодательная норма, согласно которой силовикам и сотрудникам государственных СМИ будут предоставлять телохранителей. Такая возможность предусмотрена изменениями в закон о государственной защите.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Александр Рахманов, пишет портал TUT.BY.

По его словам, министр внутренних дел Беларуси сможет предоставлять дополнительные меры защиты силовикам и журналистам, которые "позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств".

В законопроекте предусматриваются различные меры - от физической защиты до легендирования данных. Кроме того, при необходимости возможна даже изменение внешности.

На сегодня в Беларуси под действие закона о государственной защите попадают судьи, руководство правоохранительных и контролирующих органов.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что силовикам нужно быть готовыми к новым протестам в стране, и у них должны иметься "адекватные инструменты реагирования".

Отметим, на вчерашних протестах в Беларуси задержали почти 250 демонстрантов.

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Новости Украины Беларусьохранасиловики
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