В Беларуси хотят обеспечивать охраной силовиков и сотрудников госСМИ
В Беларуси может появиться законодательная норма, согласно которой силовикам и сотрудникам государственных СМИ будут предоставлять телохранителей. Такая возможность предусмотрена изменениями в закон о государственной защите.
Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Александр Рахманов, пишет портал TUT.BY.
По его словам, министр внутренних дел Беларуси сможет предоставлять дополнительные меры защиты силовикам и журналистам, которые "позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств".
В законопроекте предусматриваются различные меры - от физической защиты до легендирования данных. Кроме того, при необходимости возможна даже изменение внешности.
На сегодня в Беларуси под действие закона о государственной защите попадают судьи, руководство правоохранительных и контролирующих органов.
Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что силовикам нужно быть готовыми к новым протестам в стране, и у них должны иметься "адекватные инструменты реагирования".
Отметим, на вчерашних протестах в Беларуси задержали почти 250 демонстрантов.