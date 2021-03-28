В Беларуси хотят обеспечивать охраной силовиков и сотрудников госСМИ  

В Беларуси может появиться законодательная норма, согласно которой силовикам и сотрудникам государственных СМИ будут предоставлять телохранителей. Такая возможность предусмотрена изменениями в закон о государственной защите.

По его словам, министр внутренних дел Беларуси сможет предоставлять дополнительные меры защиты силовикам и журналистам, которые "позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств".

В законопроекте предусматриваются различные меры - от физической защиты до легендирования данных. Кроме того, при необходимости возможна даже изменение внешности.

На сегодня в Беларуси под действие закона о государственной защите попадают судьи, руководство правоохранительных и контролирующих органов.