ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі хочуть забезпечувати охороною силовиків і співробітників держЗМІ

Новость на русском → Мінськ, Неділя 28 березня 2021 13:21
У Білорусі хочуть забезпечувати охороною силовиків і співробітників держЗМІ Фото: білоруські силовики (news tut by)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі може з'явитися законодавча норма, згідно з якою силовикам і співробітникам державних ЗМІ будуть надавати охоронців. Така можливість передбачена змінами до закону про державний захист.

Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександр Рахманов, пише портал TUT.BY.

За його словами, міністр внутрішніх справ Білорусі зможе надавати додаткові заходи захисту силовикам і журналістам, які "дозволять зберегти їх життя, здоров'я і майно від будь-яких злочинних посягань".

У законопроекті передбачаються різні заходи - від фізичного захисту до легендування даних. Крім того, при необхідності можлива навіть зміна зовнішності.

На сьогодні в Білорусі під дію закону про державний захист потрапляють судді, керівництво правоохоронних та контролюючих органів.

Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що силовикам потрібно бути готовими до нових протестів в країні, і у них повинні бути "адекватні інструменти реагування".

Зазначимо, на вчорашніх протестах в Білорусі затримали майже 250 демонстрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь охрана силовики
NEWS
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда