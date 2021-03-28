У Білорусі хочуть забезпечувати охороною силовиків і співробітників держЗМІ

У Білорусі може з'явитися законодавча норма, згідно з якою силовикам і співробітникам державних ЗМІ будуть надавати охоронців. Така можливість передбачена змінами до закону про державний захист.

За його словами, міністр внутрішніх справ Білорусі зможе надавати додаткові заходи захисту силовикам і журналістам, які "дозволять зберегти їх життя, здоров'я і майно від будь-яких злочинних посягань".

У законопроекті передбачаються різні заходи - від фізичного захисту до легендування даних. Крім того, при необхідності можлива навіть зміна зовнішності.

На сьогодні в Білорусі під дію закону про державний захист потрапляють судді, керівництво правоохоронних та контролюючих органів.