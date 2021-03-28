У Білорусі хочуть забезпечувати охороною силовиків і співробітників держЗМІ
У Білорусі може з'явитися законодавча норма, згідно з якою силовикам і співробітникам державних ЗМІ будуть надавати охоронців. Така можливість передбачена змінами до закону про державний захист.
Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександр Рахманов, пише портал TUT.BY.
За його словами, міністр внутрішніх справ Білорусі зможе надавати додаткові заходи захисту силовикам і журналістам, які "дозволять зберегти їх життя, здоров'я і майно від будь-яких злочинних посягань".
У законопроекті передбачаються різні заходи - від фізичного захисту до легендування даних. Крім того, при необхідності можлива навіть зміна зовнішності.
На сьогодні в Білорусі під дію закону про державний захист потрапляють судді, керівництво правоохоронних та контролюючих органів.
Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що силовикам потрібно бути готовими до нових протестів в країні, і у них повинні бути "адекватні інструменти реагування".
Зазначимо, на вчорашніх протестах в Білорусі затримали майже 250 демонстрантів.