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У Білорусі готується "народна інавгурація" Тіхановської

Білорусь, П'ятниця 25 вересня 2020 15:37
У Білорусі готується "народна інавгурація" Тіхановської
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі в неділю, 27 вересня, планують провести народну інавгурацію лідера опозиції Світлани Тіхановської. Сама опозиціонерка подякувала за підтримку і заявила, що разом білоруси зможуть домогтися нових чесних виборів.

Відповідне відеозвернення Тіхановської опубліковано у Telegram-каналі "Пул першої".

"Я вдячна вам за довіру. Оголосивши народну інавгурацію, ви в черговий раз висловили свою волю. Але інавгурація - це свято. А свято не повинне закінчуватися арештами, розгонами і насильством", - заявила вона.

Тіхановська додала, що зробить все, щоб кожен голос громадян був почутий як у Білорусі, так і за її межами.

"Я підтримую всіх, хто вийде на вулиці своїх міст в цю неділю. Адже ви виходите за себе, за свій народ і за нову Білорусь. Разом ми зможемо досягти нашої мети: нових чесних виборів. І - як наслідок - офіційною, законної інавгурації", - сказала Тіхановська.

Нагадаємо, 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Попри це ряд світових країн, в тому числі і Україна, заявили про невизнання легітимності Лукашенка в якості президента.

Водночас Тіхановська заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.

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Новини України Політика БілорусьинаугурацияСвітлана Тіхановська
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