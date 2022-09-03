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В Беларуси фиксируют увеличение военной активности возле украинской границы

Фото: в Беларуси фиксируют увеличение военной активности возле украинской границы (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В последние несколько дней в Беларуси фиксируется увеличение военной активности в Брестской области, которая граничит с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Фото: переброска военной техники в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Отмечается, что с конца августа в район Бреста подвозят как машины снабжения, так и более серьезное вооружение. В частности, 30 августа, в Брест прибыл эшелон с минимум 20-ю единицами техники ВС РБ и 4-мя пассажирскими вагонами, среди вооружения были две пусковые части ЗРК "С-300".

По данным мониторинговой группы, эшелон был с техникой 115-го зенитно-ракетного полка Беларуси, который вернулся в Брест после учений в РФ.

В тот же день в Брест прибыл и второй эшелон с более чем 6-ю танками Т-72 ВС РБ.

Уже 31 августа в Дрогичинском районе в сторону приграничной деревни Адамово двигались 5 БМП ВС РБ, а в Пинске были замечены 4 КамАЗа с гаубицами ВС РБ.

Вчера, 2 сентября, в направлении Ивацевичей со стороны Березы была замечена колонна из 20-ти единиц техники ВС РБ, где помимо МАЗов и Уралов, двигалась и РЛС.

Вечером того же дня на ЖД-станцию "Брест-Южный" прибыл еще один крупный эшелон с военной техникой: более 13 бортовых Уралов, более 17 РСЗО "Град", более 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 3 машины старшего офицера батареи 1В12, а также несколько пассажирских и грузовых вагонов.

Итого за последние несколько дней, по наблюдения мониторинговой группы, в приграничные с Украиной районы Брестской области перебросили:

  • ЗРК "С-300" - 2 единицы;
  • Т-72 - минимум - 6 единиц;
  • БМП - 5 единиц;
  • Гаубицы - 4 единицы;
  • РСЗО "Град" - более 17 единиц;
  • САУ 2С5 "Гиацинт-С" - 2 единицы;
  • 1В12 - 3 единицы;
  • БТР/БРДМ - 23 единицы;
  • РЛС - 1 единица.

"То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возврата части техники после учений в РФ. Текущее усиление также связано с проведением учений, и такое число войск недостаточно для агрессии против Украины", - отмечают в "Беларускі Гаюн".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка "освобождения" территорий. Не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.

Как известно, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Беларусь не будет вторгаться в Украину.

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