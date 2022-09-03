У Білорусі фіксують збільшення військової активності біля українського кордону

В останні кілька днів в Білорусі фіксується збільшення військової активності в Брестській області, яка межує з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Відзначається, що з кінця серпня в район Бреста підвозять як машини постачання, так і більш серйозне озброєння. Зокрема, 30 серпня, в Брест прибув ешелон з мінімум 20-ма одиницями техніки ЗС РБ і 4-ма пасажирськими вагонами, серед озброєння були дві пускові частини ЗРК "С-300".
За даними моніторингової групи, ешелон був з технікою 115-го зенітно-ракетного полку Білорусі, який повернувся в Брест після навчань в РФ.
Того ж дня в Брест прибув і другий ешелон з більш ніж 6-ма танками Т-72 ЗС РБ.
Вже 31 серпня в Дрогичинському районі в бік прикордонного села Адамове рухалися 5 БМП ЗС РБ, а в Пінську були помічені 4 КамАЗи з гаубицями ЗС РБ.
Вчора, 2 вересня, в напрямку Івацевичів з боку Берези була помічена колона з 20-ти одиниць техніки ЗС РБ, де крім МАЗів і Уралів, рухалася і РЛС.
Увечері того ж дня на ЖД-станцію "Брест-Південний" прибув ще один великий ешелон з військовою технікою: більше 13 бортових Уралів, більше 17 РСЗВ "Град», більше 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 3 машини старшого офіцера батареї 1В12, а також кілька пасажирських і вантажних вагонів.
Разом за останні кілька днів, за спостереженням моніторингової групи, в прикордонні з Україною райони Брестської області перекинули:
"Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, в тому числі і шляхом повернення частини техніки після навчань в РФ. Поточне посилення також пов'язане з проведенням навчань, і таке число військ недостатньо для агресії проти України", - відзначають в "Беларускі Гаюн".
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "звільнення" територій. Не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.
Як відомо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Білорусь не вторгатиметься в Україну.
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