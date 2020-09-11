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У Білорусі на дітей склали 200 протоколів за участь у протестах

Мінськ, П'ятниця 11 вересня 2020 16:51
У Білорусі на дітей склали 200 протоколів за участь у протестах
Фото: протести в Білорусі (t.me.belteanews)
Автор: Андрій Козловський

Заступник генпрокурора Білорусі Олексій Стука повідомив, що правоохоронці склали понад 200 адміністративних протоколів на дітей. Їх звинуватили в участі в масових заворушеннях.

Про це повідомляє БелТА.

Як повідомляється, у зв'язку з цим Генпрокуратура Білорусі ініціює посилення відповідальності батьків за протиправну поведінку дітей.

Нагадаємо, у Білорусі вже п'ятий тиждень тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. На них переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою результати виборів і вважає їх сфальсифікованими.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі суд Московського району Мінська оштрафував сім студенток за участь в акції солідарності з затриманими представниками Координаційної ради.

Крім того, Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу за фактом масових протестів у Мінську 6 вересня.

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