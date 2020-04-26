ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Беларуси число заразившихся превысило 10 тыс. человек

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 14:30
В Беларуси число заразившихся превысило 10 тыс. человек
Иллюстративное фото (mukachevo net)

За сутки заболели 873 беларуса

В Беларуси выявили более 10 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 873 беларусов. Общее число инфицированных, по состоянию на 26 апреля, составляет 10 тыс. 463 человека. Всего в Беларуси было проведено 147 тыс. 525 тестов.

С начала эпидемии в стране от коронавируса скончались 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

30 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом. Тогда в стране было 152 заболевших. Спустя неделю число инфицированных перевалило за тысячу. Для сравнения, в Украине тогда было зафиксировано чуть больше 2 тыс. инфицированных.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о преувеличении последствий коронавируса. Так, 17 апреля беларуский президент предложил возобновить учебный процесс в школах страны, назвав при этом ношение масок в школах глупостью.

Также глава страны заявлял, что зараженные беларусы умирают не от коронавируса, а от болезней, которые имели ранее. Лукашенко также заверил, что ни один беларус от коронавируса в дальнейшем не умрет.

В Италии число новых случаев коронавируса уменьшается пятый день В Ухане из больниц выписали всех инфицированных COVID-19
Новости Украины БеларусьКоронавирус
News
On Top