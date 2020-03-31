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Лукашенко: Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 14:05
Лукашенко: Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко отметил, что каждую весну наступает пик заболеваемости

Самая тяжелая проблема сегодня в Беларуси - это ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает издание "БЕЛТА".

Лукашенко отметил, что заболеваемость находится на пике.

"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - отметил он.

Напомним, в Беларуси умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса. Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич.

По официальным данным в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми беларусами, которые выехали из страны не смотря на предупреждения, связанные с распространением коронавируса в мире.

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