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Беларусь заявила о задержании анархистов на границе с Украиной

Минск, Суббота 31 октября 2020 15:42
Беларусь заявила о задержании анархистов на границе с Украиной
Фото: белорусская граница (gpk.gov.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о задержании якобы группы радикально настроенных анархистов на границе с Украиной. У задержанных обнаружили оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает белорусское провластное издание "Белта".

По информации белорусских пограничников, четверо "сторонников анархистского движения" были задержаны 28 октября вблизи Забозья.

"У задержанных обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, холодное оружие, специальная экипировка и другое снаряжение", - рассказали в ГПК Беларуси.

Гражданами какой страны являются задержанные, в пограничной службе Беларуси не уточняют. Сейчас следственная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных.

Напомним, 29 октября белорусские власти решили закрыть границы со всеми соседними государствами, кроме Российской Федерации. Такое решение объяснили борьбой с распространением коронавируса.

До этого посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявлял, что белорусские пограничники готовятся не пропускать людей с территории Украины, Литвы и Польши.

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