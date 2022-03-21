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Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України

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Понеділок 21 березня 2022 14:35
Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України Фото: Білоруські десантники (t.me/modmilby)
Автор: Антон Федорців

Міністерство оборони Білорусі оголосило про відведення десантинків від українського кордону до місця постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське Міноборони.

"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок Державного кордону Республіки Білорусь", – йдеться в офіційному повідомленні.

Генштаб Збройних сил України зафіксував підготовку білоруської армії до вторгнення 20 березня. За день до цього українські терени покинули всі дипломати Білорусі.

Натомість згадані брестські десантники кілька тижнів перебували поруч із кордоном України. Їх могли залучити до спільної з РФ атаки на Волинському напрямку.

До слова, уповноважена Верховної Ради з прав людини розповіла про російський терор щодо мешканців тимчасово окупованих міст.

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