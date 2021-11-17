Беларусь завтра прекратит поставки электроэнергии в Украину

Беларусь завтра, 18 ноября, прекратит поставки электроэнергии в Украину. Это предусматривает установленный порядок в рамках контрактных отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.
Напомним, ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в соответствии с контрактным соглашением.
До этого Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт. Тогда заявлялось, что о долгосрочных поставках речь не идет.