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Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до України

Автор: Артем Горовенко

Білорусь завтра, 18 листопада, припинить постачання електроенергії до України. Це передбачає встановлений порядок в рамках контрактних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Можливість подальшого здійснення поставок електроенергії до України буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - повідомили в Міністерстві енергетики Білорусі.

Нагадаємо, раніше Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі відповідно до контрактної угоди.

До цього Білорусь почала аварійні поставки електроенергії до України потужністю 500 МВт. Тоді заявлялося, що про довгострокові поставки мова не йде.

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БілорусьЕлектроенергія