Білорусь завтра припинить постачання електроенергії до України

Білорусь завтра, 18 листопада, припинить постачання електроенергії до України. Це передбачає встановлений порядок в рамках контрактних відносин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
"Можливість подальшого здійснення поставок електроенергії до України буде розглядатися білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - повідомили в Міністерстві енергетики Білорусі.
Нагадаємо, раніше Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі відповідно до контрактної угоди.
До цього Білорусь почала аварійні поставки електроенергії до України потужністю 500 МВт. Тоді заявлялося, що про довгострокові поставки мова не йде.