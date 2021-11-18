Беларусь завершила ремонт нефтепровода "Дружба". Возобновят прокачку уже вечером

Беларусь завершила ремонт на собственном участке нефтепровода "Дружба". Прокачку нефти возобновят вечером.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.
Отмечается, что внеплановым ремонтом на одной из веток нефтепровода занималась компания "Гомельтранснефть".
Из-за остановки прокачки - большинство СМИ связали это с напряженными отношениями между Беларусью и Европой на фоне миграционного кризиса. Впрочем, работу нефтепровода обещают возобновить уже вечером.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши из-за внепланового ремонта на нефтепроводе "Дружба".