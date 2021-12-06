Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Британии в ответ на санкции

"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что отныне внутренний рынок будут наполнять только "товарами из дружественных стран". Такие меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны пересмотрят свою позицию и отменят санкции.

Кроме того, в МИД Беларуси решили еще и ограничить въезд иностранцам.

"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что для "укрепления своей экономической безопасности Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией".