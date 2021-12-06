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Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Британии в ответ на санкции

Автор: Ольга Белей

В Беларуси в качестве ответных мер на санкции решили ввести запрет на ввоз товаров из ЕС, США и Великобритании. Недостаток товаров будут восполнять "товарами из дружественных стран".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Беларуси.

"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что отныне внутренний рынок будут наполнять только "товарами из дружественных стран". Такие меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны пересмотрят свою позицию и отменят санкции.

Кроме того, в МИД Беларуси решили еще и ограничить въезд иностранцам.

"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что для "укрепления своей экономической безопасности Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией".

Напомним, РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада также ввели ограничения против страны из-за пренебрежения международным правом со стороны режима Александра Лукашенко.

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