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Беларусь задержала разыскиваемого Россией мужчину, ехавшего из Украины

Новая Гута, Среда 19 августа 2020 11:56
Беларусь задержала разыскиваемого Россией мужчину, ехавшего из Украины
Фото: белорусский пограничник (dneprovec by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Задержанного передали милиции

В понедельник, 18 августа, белорусские пограничники на пункте пропуска "Новая Гута" задержали 34-летнего мужчину, которого разыскивает Россия. Мужчина направлялся в Беларусь автобусом "Киев-Минск".

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

По данным пограничников, во время осмотра у задержанного обнаружили револьвер под патрон малого калибра и нож.

Задержанного мужчину в установленном порядке передали сотрудникам белорусской милиции.

Пограничники не уточняют, гражданином какой страны является задержанный.

Задержан мужчина, находящийся в розыске

Фото: изъятая у задержанного оружие (gpk.gov.by)

Напомним, ранее белорусские силовики задерживали двух граждан Украины.

Кроме того, белорусские пограничники подтвердили "очень внимательное отношение" к иностранцам на фоне протестов из-за результатов выборов в стране.

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