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Білорусь затримала розшукуваного Росією чоловіка, який їхав з України

Нова Гута, Середа 19 серпня 2020 11:56
Білорусь затримала розшукуваного Росією чоловіка, який їхав з України
Фото: білоруський прикордонник (dneprovec by)
Автор: Дмитро Левицький

Затриманого передали міліції

У понеділок, 18 серпня, білоруські прикордонники на пункті пропуску "Нова Гута" затримали 34-річного чоловіка, якого розшукує Росія. Чоловік прямував в Білорусь автобусом "Київ-Мінськ".

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.

За даними прикордонників, під час огляду у затриманого виявили револьвер під патрон малого калібру та ніж.

Затриманого чоловіка у встановленому порядку передали співробітникам білоруської міліції.

Прикордонники не уточнюють, громадянином якої країни є затриманий.

Задержан мужчина, находящийся в розыске

Фото: вилучена у затриманого зброя (gpk.gov.by)

Нагадаємо, раніше білоруські силовики затримували двох громадян України.

Крім того, білоруські прикордонники підтвердили "дуже уважне ставлення" до іноземців на тлі протестів через результати виборів у країні.

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