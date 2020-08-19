Білорусь затримала розшукуваного Росією чоловіка, який їхав з України

Фото: білоруський прикордонник (dneprovec by)

Затриманого передали міліції

У понеділок, 18 серпня, білоруські прикордонники на пункті пропуску "Нова Гута" затримали 34-річного чоловіка, якого розшукує Росія. Чоловік прямував в Білорусь автобусом "Київ-Мінськ".

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.

За даними прикордонників, під час огляду у затриманого виявили револьвер під патрон малого калібру та ніж.

Затриманого чоловіка у встановленому порядку передали співробітникам білоруської міліції.

Прикордонники не уточнюють, громадянином якої країни є затриманий.

Фото: вилучена у затриманого зброя (gpk.gov.by)

Нагадаємо, раніше білоруські силовики затримували двох громадян України.

Крім того, білоруські прикордонники підтвердили "дуже уважне ставлення" до іноземців на тлі протестів через результати виборів у країні.