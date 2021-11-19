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Білорусь забрала всіх мігрантів з кордону в районі Кузьниці, - МВС Польщі

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Варшава, П'ятниця 19 листопада 2021 16:02
Білорусь забрала всіх мігрантів з кордону в районі Кузьниці, - МВС Польщі Фото: мігрантів забрали в логістичний центр (t.me/gpkgovby)
Автор: Сергей Новиков

Білорусь забрала всіх мігрантів з польського кордону в районі переходу в Кузьниці. Быльшу частину розмістили в логістичному центрі, інші вже повернулися на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажея Побожи.

"Начальник прикордонної служби Білорусі у відповідь на лист польських прикордонників повідомив, що в районі переходу в Кузьниці більше немає небезпечних мігрантів, більшість з них було розміщено в логістичному центрі, а решта вилетіла додому увечері. Наші служби підтверджують це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті чергової спроби мігрантів прорватися через кордон Польщі четверо солдатів отримали поранення. Одна з груп налічувала 500 осіб, їх затримали польські силовики.

Як заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак, мігранти на кордоні з Польщею змінили тактику прориву кордону.

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