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Беларусь выводит свои войска на полигоны из пунктов постоянной дислокации, - Генштаб

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Киев, Суббота 26 марта 2022 13:02
Беларусь выводит свои войска на полигоны из пунктов постоянной дислокации, - Генштаб Фото: Беларусь выводит свои войска на полигоны из пунктов постоянной дислокации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Генштабе ВСУ информируют, что враг не проводит наступательных действий на Волынском направлении. При этом наблюдается вывод Беларусью своих войск на полигоны из пунктов постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит. Вместе с тем, отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что согласно данным издания CNN, Беларусь может присоединиться к войне России против Украины в ближайшее время.

Добавим, Лукашенко назвал условия, при которых Беларусь может присоединиться к России в войне против Украины. Это, якобы, произойдет лишь при прямой угрозе против страны.

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