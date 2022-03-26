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Білорусь виводить свої війська на полігони з пунктів постійної дислокації, - Генштаб

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Київ, Субота 26 березня 2022 13:02
Білорусь виводить свої війська на полігони з пунктів постійної дислокації, - Генштаб Фото: Білорусь виводить свої війська на полігони з пунктів постійної дислокації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Генштабі ЗСУ інформують, що ворог не проводить наступальних дій на Волинському напрямку. При цьому спостерігається виведення Білоруссю своїх військ на полігони з пунктів постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

"На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить. Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Республіки Білорусь на полігони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що згідно з даними видання CNN, Білорусь може приєднатися до війни Росії проти України найближчим часом.

Додамо, Лукашенко назвав умови, за яких Білорусь може приєднатися до Росії у війні проти України. Це, нібито, станеться лише при прямій загрозі проти країни.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 31-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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