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В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП украинскими детьми

НовостиОбщество    31.05.2018 - 10:28
Фото: ДТП с украинскими детьми в Беларуси (gaibrest.by)
Фото: ДТП с украинскими детьми в Беларуси (gaibrest.by)

Смертельное ДТП в Беларуси произошло более двух недель назад

В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) более двух недель назад украинскими детьми. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. Через час троих детей заберут домой", - сообщил Гройсман.

 

Напомним, 13 мая детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси, в результате аварии погиб один ребенок. Кроме того, шестерых детей госпитализировали с тяжелыми травмами. Инцидент произошел на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. Водитель украинского микроавтобуса "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком. На месте погиб мальчик 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении.

 

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Теги публикации: ДТП, Беларусь, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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