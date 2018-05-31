В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП украинскими детьми

Смертельное ДТП в Беларуси произошло более двух недель назад

В Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) более двух недель назад украинскими детьми. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. Через час троих детей заберут домой", - сообщил Гройсман.

Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 31, 2018

Напомним, 13 мая детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси, в результате аварии погиб один ребенок. Кроме того, шестерых детей госпитализировали с тяжелыми травмами. Инцидент произошел на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. Водитель украинского микроавтобуса "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком. На месте погиб мальчик 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении.