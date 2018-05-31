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До Білорусі вилетів літак за постраждалими в ДТП українськими дітьми

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 10:28
Фото: ДТП з українськими дітьми в Білорусі (gaibrest.by)
Фото: ДТП з українськими дітьми в Білорусі (gaibrest.by)

Смертельна ДТП у Білорусі сталася більше двох тижнів тому

До Білорусі вилетів літак за постраждали в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) більше двох тижнів тому українськими дітьми. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину трьох дітей заберуть додому", - повідомив Гройсман.

 

Нагадаємо, 13 травня дитяча футбольна команда з України потрапила в ДТП у Білорусі, в результаті аварії загинула одна дитина. Крім того, шістьох дітей госпіталізували з важкими травмами. Інцидент стався на 54 км автодороги Р-98 Кам'янець-Шерешево-Свіслоч біля села Мартинюки. Водій українського мікроавтобуса "Рено Мастер" допустив попутне зіткнення з навантажувачем. На місці загинув хлопчик 2005 року народження, який знаходився на передньому пасажирському сидінні.

 

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Теги публікації: ДТП, Білорусь, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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