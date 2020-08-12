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В Беларуси правоохранители проверяют причину смерти задержанного демонстранта

Гомель, Среда 12 августа 2020 22:15
В Беларуси правоохранители проверяют причину смерти задержанного демонстранта
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Видимых телесных повреждений на теле погибшего не обнаружили

В следственном комитете Гомельской области подтвердили смерть задержанного демонстранта в Гомеле. Правоохранители начали проверку причин смерти.

Об этом сообщает БелТА.

Как отметили правоохранители, 25-летний мужчина был задержан 9 августа из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии. Суд отправил его под арест на 10 суток.

"Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина доставили в учреждение здравоохранения, где он скончался", - сообщили в следственном комитете.

Следственно-оперативная группа провела осмотр тела, однако видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружили.

"Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу", - добавили в СК.

Напомним, сегодня сообщили о смерти в гомельской больнице 25-летнего задержанного демонстранта, при этом сообщалось, что смерть не связана с задержанием.

Отметим, 10 августа в Минске во время протестов погиб один из демонстрантов в результате взрыва.

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