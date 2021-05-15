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Білорусь запроваджує плату за виїзд в Україну на одній з ділянок кордону

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Білорусь, Субота 15 травня 2021 19:02
Білорусь запроваджує плату за виїзд в Україну на одній з ділянок кордону Фото: Білорусь ввела плату за виїзд в Україну в Гомельській області (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

У Білорусі обласна рада депутатів Гомельської області, що межує з Україною, з 1 червня запроваджує місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Аналогічне рішення прийняли й у Гродненській області, яка межує з Литвою і Польщею.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонкомітету Білорусі.

Таке рішення влада Білорусі пояснила "боротьбою з коронавірусною інфекцією".

"Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть в Гомельській і Гродненській областях", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що збір братимуть з транспортних, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин. Сума збору з транспортних засобів не залежить від кількості пасажирів.

Збір для транспортних засобів до п'яти тонн встановлено в розмірі однієї базової величини - 29 білоруських рублів (приблизно 320 гривень). Його сплата здійснюється водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.

"Збір сплачується до доходів відповідного обласного бюджету за місцем розташування пунктів пропуску через кордон. У разі сплати збору до обласного бюджету не за місцем розташування пункту пропуску, через який перетинається кордон, збір не є сплаченим", - заявили у відомстві.

При цьому від сплати податку за наявності підтверджувальних документів звільняються:

  • водії, що їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також ті, що супроводжуватимуть померлих для поховання
  • учасники та інваліди "Великої Вітчизняної війни";
  • інваліди I і II груп, а також їх супроводжуючі;
  • учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.
  • громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні установи.

Нагадаємо, у квітні, під час концентрації військ РФ біля кордонів України та на окупованих територіях, українські прикордонники на кордоні з Білоруссю були переведені на посилений режим несення служби. При цьому скупчень військ на цій ділянці українського кордону не спостерігалося.

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