UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь вводит масочный режим с 9 октября

Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси с 9 октября вводят обязательное ношение маски и соблюдение дистанции в общественных местах. Во всех регионах республики наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов", - заявил главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

Изменения вступают уже с 9 октября. Соблюдение правил касаемо ношения маски распространяется и на все виды транспорта. В санитарных нормах также отмечается, как правильно их нужно носить.

"На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами", - добавил Тарасенко.

По его словам, сегодня в Беларуси наблюдается ухудшение ситуации вокруг распространения коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьКоронавирус