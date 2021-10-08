RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь запроваджує масковий режим з 9 жовтня

Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі з 9 жовтня запроваджують обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в громадських місцях. В усіх регіонах республіки спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"З 9 жовтня наші громадяни зобов'язані носити маски та дотримуватися дистанції в магазинах, об'єктах громадського харчування, побутового обслуговування, при відвідуванні театрів, кінотеатрів, культурно-масових заходів, стадіонів, підприємств, установ охорони здоров'я, аптек та інших об'єктів", - заявив головний санітарний лікар країни Олександр Тарасенко.

Зміни вступають вже з 9 жовтня. Дотримання правил щодо носіння маски поширюється й на усі види транспорту. В санітарних нормах також відзначається, як правильно їх потрібно носити.

"На першому етапі ми будемо проводити моніторинги, щоб подивитися, як ці правила дотримуються і суб'єктами, і громадянами", - додав Тарасенко.

За його словами, сьогодні в Білорусі спостерігається погіршення ситуації навколо поширення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьКоронавірус