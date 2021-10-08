Білорусь запроваджує масковий режим з 9 жовтня

"З 9 жовтня наші громадяни зобов'язані носити маски та дотримуватися дистанції в магазинах, об'єктах громадського харчування, побутового обслуговування, при відвідуванні театрів, кінотеатрів, культурно-масових заходів, стадіонів, підприємств, установ охорони здоров'я, аптек та інших об'єктів", - заявив головний санітарний лікар країни Олександр Тарасенко.

Зміни вступають вже з 9 жовтня. Дотримання правил щодо носіння маски поширюється й на усі види транспорту. В санітарних нормах також відзначається, як правильно їх потрібно носити.

"На першому етапі ми будемо проводити моніторинги, щоб подивитися, як ці правила дотримуються і суб'єктами, і громадянами", - додав Тарасенко.

За його словами, сьогодні в Білорусі спостерігається погіршення ситуації навколо поширення коронавірусу.