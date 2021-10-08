Беларусь вводит масочный режим с 9 октября

В Беларуси с 9 октября вводят обязательное ношение маски и соблюдение дистанции в общественных местах. Во всех регионах республики наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

"С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов", - заявил главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

Изменения вступают уже с 9 октября. Соблюдение правил касаемо ношения маски распространяется и на все виды транспорта. В санитарных нормах также отмечается, как правильно их нужно носить.

"На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами", - добавил Тарасенко.

По его словам, сегодня в Беларуси наблюдается ухудшение ситуации вокруг распространения коронавируса.