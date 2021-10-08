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Білорусь запроваджує масковий режим з 9 жовтня

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Білорусь , П'ятниця 08 жовтня 2021 20:16
Білорусь запроваджує масковий режим з 9 жовтня Фото: Білорусь запроваджує масковий режим з 9 жовтня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі з 9 жовтня запроваджують обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в громадських місцях. В усіх регіонах республіки спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"З 9 жовтня наші громадяни зобов'язані носити маски та дотримуватися дистанції в магазинах, об'єктах громадського харчування, побутового обслуговування, при відвідуванні театрів, кінотеатрів, культурно-масових заходів, стадіонів, підприємств, установ охорони здоров'я, аптек та інших об'єктів", - заявив головний санітарний лікар країни Олександр Тарасенко.

Зміни вступають вже з 9 жовтня. Дотримання правил щодо носіння маски поширюється й на усі види транспорту. В санітарних нормах також відзначається, як правильно їх потрібно носити.

"На першому етапі ми будемо проводити моніторинги, щоб подивитися, як ці правила дотримуються і суб'єктами, і громадянами", - додав Тарасенко.

За його словами, сьогодні в Білорусі спостерігається погіршення ситуації навколо поширення коронавірусу.

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