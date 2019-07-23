Беларусь ввела уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Нацизм приравняли к разжиганию расовой или иной социальной вражды

Президент Белоруси Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса страны.

"Документ предусматривает уголовную ответственность за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой или иной социальной вражды",- говорится в сообщении.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации завел дело на главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича якобы за "реабилитацию нацизма". По версии российского следствия, Вятрович с ноября 2014 года отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса, о принадлежности украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС.

Как сообщало РБК-Украина, 9 апреля 2015 года народные депутаты поддержали законопроект "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Данный закон на законодательном уровне закрепляет факт осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов как преступных.