Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Нацизм прирівняли до розпалювання расової чи іншої соціальної ворожнечі

Президент Білорусі Александр Лукашенко підписав закон про кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Білорусі.

Зазначається, що Лукашенко підписав закон про зміну Кримінального кодексу країни.

"Документ передбачає кримінальну відповідальність за умисні дії з реабілітації нацизму нарівні з розпалюванням расової або іншої соціальної ворожнечі",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, слідчий комітет Російської Федерації завів справу на голову Інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича нібито за "реабілітацію нацизму". За версією російського слідства, В'ятрович з листопада 2014 року заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу для Нюрнберзького процесу, про приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 квітня 2015 року народні депутати підтримали законопроект "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Даний закон на законодавчому рівні закріплює факт засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів як злочинних.