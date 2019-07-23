ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму

Новини » В світі    23.07.2019 - 16:10
Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Нацизм прирівняли до розпалювання расової чи іншої соціальної ворожнечі

Президент Білорусі Александр Лукашенко підписав закон про кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Білорусі. 

Зазначається, що Лукашенко підписав закон про зміну Кримінального кодексу країни.

"Документ передбачає кримінальну відповідальність за умисні дії з реабілітації нацизму нарівні з розпалюванням расової або іншої соціальної ворожнечі",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, слідчий комітет Російської Федерації завів справу на голову Інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича нібито за "реабілітацію нацизму". За версією російського слідства, В'ятрович з листопада 2014 року заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу для Нюрнберзького процесу, про приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 квітня 2015 року народні депутати підтримали  законопроект "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки". 

Даний закон на законодавчому рівні закріплює факт засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів як злочинних.

У Білорусі засудили ще одного бойовика "ДНР" Лукашенко знову спростував об'єднання РФ і Білорусі
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся