Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму

Нацизм прирівняли до розпалювання расової чи іншої соціальної ворожнечі
Президент Білорусі Александр Лукашенко підписав закон про кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Білорусі.
Зазначається, що Лукашенко підписав закон про зміну Кримінального кодексу країни.
"Документ передбачає кримінальну відповідальність за умисні дії з реабілітації нацизму нарівні з розпалюванням расової або іншої соціальної ворожнечі",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, слідчий комітет Російської Федерації завів справу на голову Інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича нібито за "реабілітацію нацизму". За версією російського слідства, В'ятрович з листопада 2014 року заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу для Нюрнберзького процесу, про приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС.
Як повідомляло РБК-Україна, 9 квітня 2015 року народні депутати підтримали законопроект "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".
Даний закон на законодавчому рівні закріплює факт засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів як злочинних.