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Беларусь ввела симметричные санкции против Британии и Канады

Минск, Пятница 02 октября 2020 21:36
Беларусь ввела симметричные санкции против Британии и Канады
Фото: Анатолий Глаз (facebook.com/belarusmfa)
Автор: РБК-Украина

Беларусь вводит симметричные санкции в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады. 29 сентября Британия и Канада ввели санкции против белорусских чиновников.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает Белта.

"Как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", - заявил он.

При этом Глаз отметил, что санкции Британии и Канады являются абсолютно ложными и контрпродуктивными посылами.

"В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены. Однако время было потеряно для обеих сторон, и его уже не вернешь", - заявил он.

Напомним, Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко и его окружения. Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в страну. В санкционный список также попал старший сын Лукашенко - Виктор.

Кроме того, в санкционный список США попали восемь официальных лиц Беларуси.

Ранее США, Великобритания и Канада должны были ввести санкции против Беларуси 25 сентября. Однако из-за разногласий США ввели санкции отдельно.

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