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Беларусь вручила ноту протеста Украине якобы за нарушение границы

Автор: Артем Горовенко

Министерство обороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста якобы за нарушение границы. Речь идет об инциденте с вертолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство.

Сообщается, что поводом послужило "нарушение 4 декабря государственной границы Беларусьи в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе Новой Рудни".

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о появлении якобы угрозы безопасности со стороны Украины.

Напомним, еще вчера спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина заявил, что информация о нарушении белорусской границы не соответствует действительности.

Отметим, в рамках пограничной операции "Полесье", которая направлена на предотвращения прорыва мигрантов, украинская сторона проводит учения, в том числе с применением авиации.

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