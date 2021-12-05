Беларусь вручила ноту протеста Украине якобы за нарушение границы

Министерство обороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста якобы за нарушение границы. Речь идет об инциденте с вертолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство .

Сообщается, что поводом послужило "нарушение 4 декабря государственной границы Беларусьи в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе Новой Рудни".

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о появлении якобы угрозы безопасности со стороны Украины.