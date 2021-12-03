На границе снова учились сдерживать мигрантов. В Ровенской области привлекали резервы

Сегодня, 3 декабря в Ровенской области на границе с Беларусью прошли учения в рамках спецоперации "Полесье". Силовики тренировались сдерживать группы мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел .

По легенде учений, пограничники узнали о большой группе нелегальных мигрантов, которая находилась около государственной границы. Нарушители пешком двигались по дороге в сторону пункта пропуска "Городище".

На перехват нелегалов выдвинулись резервные группы, в состав которых вошли пограничники, полицейские, кинологи, переводчики, специалисты воздушной разведки, спасатели и медики.

В ходе учений "мигранты" разбились на мелкие группы и попытались прорваться через пункт пропуска и в обход. Условные нелегалы ломали инженерные заграждения, пробовали сломать строй правоохранителей, кидали камни и палки, разжигали костры.

Фото: в Ровенской области тренировались сдерживать многочисленные группы мигрантов (mvs.gov.ua)