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Беларусь восстановит поставки электроэнергии в Украину

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Воскресенье 21 ноября 2021 00:54
Беларусь восстановит поставки электроэнергии в Украину Фото: Беларусь возобновляет поставки электроэнергии в Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится 21 ноября. Информацию разместили на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На 21 ноября импорт планируется объемом 415 МВтч - такой же объем Беларусь поставляла с 9 по 17 ноября, до очередной приостановки поставок. Суточный объем электроэнергии, которую Беларусь экспортирует в Украину, составляет около 2% от общего объема потребления электроэнергии в стране.

Поставки электроэнергии в Украину из Беларуси происходят с регулярными перебоями. В последний раз они возобновились 6 ноября с 5 МВтч, а с 9 ноября их объем вышел на уровень 415 МВтч.

По оценкам экс-главы украинского Минэнерго Ольги Буславец, потеря 400 МВтч при существующих погодных условиях существенно не влияет на энергобаланс страны.

В 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Однако уже в мае украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о праве национального регулятора в сфере энергетики ограничивать этот импорт.

Ранее мы писали, что Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину.

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