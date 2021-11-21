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Білорусь відновить постачання електроенергії в Україну

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Неділя 21 листопада 2021 00:54
Білорусь відновить постачання електроенергії в Україну Фото: Білорусь відновлює постачання електроенергії в Україну (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Імпорт електроенергії з Білорусі в Україну відновиться 21 листопада. Інформацію розмістили на сайті Європейської мережі операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На 21 листопада імпорт планується обсягом 415 МВтч - такий же обсяг Білорусь поставляла з 9 по 17 листопада, до чергового припинення поставок. Добовий обсяг електроенергії, яку Білорусь експортує в Україну, становить близько 2% від загального обсягу споживання електроенергії в країні.

Поставки електроенергії в Україну з Білорусі відбуваються з регулярними перебоями. Востаннє вони поновилися 6 листопада з 5 МВтч, а з 9 листопада їх обсяг вийшов на рівень 415 МВтч.

За оцінками екс-глави українського Міненерго Ольги Буславець, втрата 400 МВтч при існуючих погодних умовах істотно не впливає на енергобаланс країни.

У 2021 році Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Проте вже в травні український президент Володимир Зеленський підписав закон про право національного регулятора у сфері енергетики обмежувати цей імпорт.

Раніше ми писали, що Білорусь припинить постачання електроенергії в Україну.

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Білорусь Електроенергія
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