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Беларусь вновь обвинила Польшу в нарушении границы. Варшава говорит, что случайно

Автор: Дмитрий Левицкий

Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства ночью 29 апреля. Варшава подтвердила этот факт, но заявила, что нарушение белорусской границы произошло случайно.

Об этом говорится в заявлениях Минобороны Беларуси и Вооруженных сил Польши.

По данным белорусского министерства, в 2:02 в воздушное пространство страны вблизи населенного пункта Теребунь вошел польский вертолет Ми-24. Вертолет находился в белорусском воздушном пространстве всего минуту, до 2:03. Все это время его сопровождали средства противовоздушной обороны Беларуси.

После этого Минобороны Беларуси вызвало к себе польского военного атташе и выразило ему ноту протеста. Беларусь также призвала польскую сторону расследовать этот инцидент.

Позже в польских Вооруженных силах подтвердили, что вертолет действительно вошел в белорусское воздушное пространство, но утверждают, что это произошло случайно.

"Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и недолговечным", - заявили польские военные.

Напомним, это уже второй подобный случай за последний месяц. В середине апреля Беларусь также заявляла о нарушении воздушного пространства со стороны Польши, но тогда Варшава опровергла эту информацию.

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