Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства
Власти Беларуси обвинили Польшу в нарушении нарушение границы в воздушном пространстве. В минобороны Беларуси вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.
Об этом сообщает минобороны Беларуси в Telegram.
"12 апреля 2021 г. в 20.45 зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с инцидентом сегодня, 13 апреля, в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь.
"Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - заявили в белорусском оборонном ведомстве.
Напомним, на границе с Беларусью в пределах Ровенской области ввели дополнительные ограничения. Меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима.
Ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.
До этого сообщалось, что на границе с Беларусью застрелился украинский военный.