Польша ответила Беларуси на обвинения в нарушении воздушного пространства
Польша ответила на обвинения со стороны Минска в якобы нарушении воздушного пространства. Минобороны Беларуси заявляло, что инцидент якобы произошел вечером 12 апреля.
Об этом сообщило оперативное командование польский Вооруженных сил на странице в Twitter.
В Польше заявили, что в период, о котором говорят в белорусском оборонном ведомстве, польские военные самолеты не выполняли полетов вблизи границы с Беларусью.
В польском ведомстве также подчеркнули, что военные проводят постоянный мониторинг воздушного пространства на границе между Польшей и Беларусью.
Напомним, после обвинений в нарушении воздушного пространства Минобороны Беларуси вызвало польского военного атташе. Беларусь потребовала, чтобы Польша провела расследование этого инцидента и проинформировала о его результатах.
Добавим, Украина усилила контроль на границе с Беларусью. На участке украинско-белорусской границы в Ровенской области ввели дополнительные ограничения.
До этого украинские пограничники не пустили в Украину 35 белорусов.