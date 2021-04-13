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Польша ответила Беларуси на обвинения в нарушении воздушного пространства

Новина українською → Варшава, Вторник 13 апреля 2021 22:38
Польша ответила Беларуси на обвинения в нарушении воздушного пространства Фото: Польша отрицает нарушение воздушного пространства Беларуси (flickr.com by Pierlet T)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польша ответила на обвинения со стороны Минска в якобы нарушении воздушного пространства. Минобороны Беларуси заявляло, что инцидент якобы произошел вечером 12 апреля.

Об этом сообщило оперативное командование польский Вооруженных сил на странице в Twitter.

В Польше заявили, что в период, о котором говорят в белорусском оборонном ведомстве, польские военные самолеты не выполняли полетов вблизи границы с Беларусью.

В польском ведомстве также подчеркнули, что военные проводят постоянный мониторинг воздушного пространства на границе между Польшей и Беларусью.

Напомним, после обвинений в нарушении воздушного пространства Минобороны Беларуси вызвало польского военного атташе. Беларусь потребовала, чтобы Польша провела расследование этого инцидента и проинформировала о его результатах.

Добавим, Украина усилила контроль на границе с Беларусью. На участке украинско-белорусской границы в Ровенской области ввели дополнительные ограничения.

До этого украинские пограничники не пустили в Украину 35 белорусов.

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