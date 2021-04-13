Польша ответила Беларуси на обвинения в нарушении воздушного пространства

Польша ответила на обвинения со стороны Минска в якобы нарушении воздушного пространства. Минобороны Беларуси заявляло, что инцидент якобы произошел вечером 12 апреля.

Об этом сообщило оперативное командование польский Вооруженных сил на странице в Twitter.

В Польше заявили, что в период, о котором говорят в белорусском оборонном ведомстве, польские военные самолеты не выполняли полетов вблизи границы с Беларусью. В польском ведомстве также подчеркнули, что военные проводят постоянный мониторинг воздушного пространства на границе между Польшей и Беларусью.