Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії

Фото: міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей (flickr com dgcomsoc)

У відповідь на санкції проти Білорусі офіційний Мінськ затвердив асиметричні заходи проти Литви, Латвії та Естонії. Раніше країни Балтії оприлюднили свій санкційний список.

Про це на прес-конференції в Москві заявив міністр закордонних справ Володимир Макей Білорусі Володимир Макей.

"Ми вчора погодили пропозиції, і вони вже затверджені, про введення асиметричних санкцій відносно відповідних персоналій Литви, Латвії та Естонії", - заявив Макей, не наводячи подробиць.

Він також заявив, що деякі країни колишнього Радянського Союзу нібито використали вибори президента Білорусі для спроби дестабілізації в країні.

Зазначимо, асиметричні санкції - це неспівмірні заходи у відповідь на будь-які обмеження.

Нагадаємо, раніше Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Крім нього, під обмеження потрапили ще майже три десятки чиновників. Всім їм заборонили в'їзд на територію країн Балтії.

Також повідомлялося, що санкції проти причетних до фальсифікації виборів в Білорусі і до силових розгонів мирних протестів можуть ввести і США, а Європейський союз вже найближчим часом визначиться з санкціями.