Білорусь посилює радіоелектронну розвідку на кордоні з Україною
Біля українських кордонів Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). При цьому на Волинському та Поліському напрямках РФ з боку білоруської сторони активних дій не проводила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"В прикордонних районах Республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Білорусь на кордоні з Україною зібрала до семи батальйонів.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Білорусь проводить тренування для переходу на військовий час.
Також повідомлялося, що в Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності.
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