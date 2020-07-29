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Білорусь посилить оперативне прикриття кордону з РФ

Мінськ, Середа 29 липня 2020 22:23
Білорусь посилить оперативне прикриття кордону з РФ
Фото: Андрій Равков (belvpo.com)
Автор: Дмитро Левицький

Білорусь буде відслідковувати осіб, які перетинають держкордон

Державний прикордонний комітет Білорусі посилить оперативне прикриття державних кордонів після затримання бійців ПВК "Вагнера". Контроль посилять і на кордоні з Російською Федерацією.

Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, передає білоруське агентство БелТА.

За словами Равкова, контроль на білоруському кордоні буде суттєво посилено.

"(Оперативне прикриття посилять - ред.) в рамках вивчення ситуацію, відслідковування осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера". У білоруських правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибули для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.

На затримання бійців російської ПВК відреагував президент Білорусі Олександр Лукашенко; білоруський лідер назвав ситуацію надзвичайною подією та зажадав від Росії пояснень.

При цьому у Держдумі РФ закликали не асоціювати ПВК з діяльністю держави; в російській Держдумі вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.

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