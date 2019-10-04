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Білорусь і Україна підписали договори на поставку продукції на понад 500 млн доларів

Новини » Економіка    04.10.2019 - 06:00
Білорусь і Україна підписали договори на поставку продукції на понад 500 млн доларів
Ілюстративне фото (GettyImages)

На Форумі регіонів Білорусі та України в Житомирі підписали документи про постачання товарів з Білорусі

Ділові кола і підприємства Білорусі та України підписали кілька десятків документів на суму понад 500 млн доларів. Про це передає РК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як повідомив голова білоруської торгово-промислової палати (БТПП) Володимир Улахович, угоди на постачання білоруської продукції на суму більш ніж 542 млн доларів підписали на і Форумі регіонів Білорусі та України в Житомирі.

"Відкрилися нові напрямки, за якими підписані контракти. Це не тільки традиційна нафтохімія, машинобудування - це ще і будівельна сфера, легка та харчова промисловість. Тобто ми розширюємо наш експортний портфель", - сказав голова БТПП.

Він додав, що Білорусь і Україна володіють потужним логістичним потенціалом і в цьому напрямку ще є багато перспектив співробітництва.

Усього підписано чотири десятки різних документів. У числі підписантів: "БНК-Україна", ВАТ "Милкавита", ВАТ "БелАЗ", МТЗ, "Бєлкоммунмаш", ВАТ "Білоруський металургійний завод", ВАТ "Мінський автомобільний завод", паперова фабрика "Спартак" та інші.

Нагадаємо, 4 жовтня в рамках Форуму регіонів відбудеться візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну. На зустрічі буде піднято питання звільнення українського журналіста Павла Шаройка, якого звинуватили в шпигунстві і засудили на 8 років.

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