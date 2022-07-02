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Беларусь не стремится воевать в Украине, - Лукашенко

Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Как заявил лидер белорусского режима Александр Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости, его страну якобы пытаются втянуть в войну в Украине.

"Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их! Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли", - отметил он.

По его словам, украинская сторона якобы заинтересована в том, чтобы выставить Россию и Беларусь фашистами.

"Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.

Тем временем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии.

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