Беларусь не стремится воевать в Украине, - Лукашенко

Как заявил лидер белорусского режима Александр Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости, его страну якобы пытаются втянуть в войну в Украине.

"Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их! Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли", - отметил он.

По его словам, украинская сторона якобы заинтересована в том, чтобы выставить Россию и Беларусь фашистами.

"Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", - добавил Лукашенко.