Білорусь не прагне воювати в Україні, - Лукашенко

Як заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко на зборах з нагоди Дня незалежності, його країну нібито намагаються втягнути у війну в Україні.

"Мета одна - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон в Україну. Та не слухайте їх! Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли", - зазначив він.

За його словами, українська сторона нібито зацікавлена в тому, щоб виставити Росію і Білорусь фашистами.

"Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", - додав Лукашенко.