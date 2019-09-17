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Беларусь и США спустя 11 лет восстановят дипотношения на уровне послов

Новости » В мире    17.09.2019 - 18:03
Беларусь и США спустя 11 лет восстановят дипотношения на уровне послов
Иллюстративное фото (sk.gov.by)

США хочет реализации потенциала отношений между странами

США и Беларусь согласовали решение о восстановлении дипломатических представительств на уровне послов после 10-летнего перерыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Белта".

Отмечается, что соответствующее решение было принято во вторник, 17 сентября, во время встречи государственного секретаря США Дэвида Хэйла и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Хейл отметил, что это делается для того, чтобы "потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере".

"Нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - сказал он.

Напомним, Беларусь отозвала посла из США в марте 2008 года после введения Америкой санкций в отношении белорусских компаний. Вскоре посол США также покинул Минск. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

Отметим, ранее российские СМИ распространили тезис, что Беларусь и Россия намерены создать союзное государство в 2022 году. Предполагалось, что сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности.

Позже пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию. Она заявила, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России, а информация о союзном государстве является "журналистскими штампами".

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