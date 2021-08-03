Нелегалов к границе Литвы сопровождают белорусские пограничники, - Frontex

Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex, которые помогают литовским пограничникам, при патрулировании границы в Шальчининкском районе зафиксировали группу нелегалов. Их сопровождал ведомственный автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Указано, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники.

После чего, в Беларусь вернули несколько групп мигрантов, литовским пограничникам помогали сотрудники военной полиции и кинологи с собаками.

Указано, что в этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли более 4 тысяч мигрантов.

МВД Литвы заявило, что службы, которые отвечают за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, что прописаны в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы.

В ведомстве добавляют, что нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище.