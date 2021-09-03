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Білорусь створює штучний міграційний тиск на східному кордоні ЄС, - Боррель

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Брюссель, П'ятниця 03 вересня 2021 17:18
Білорусь створює штучний міграційний тиск на східному кордоні ЄС, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Білорусі створює штучний тиск на східний кордон ЄС у Литві та Польщі. Для цього Мінськ використовує нелегальних мігрантів і біженців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на главу зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

"Білорусь використовує мігрантів і біженців, щоб створити штучний тиск на східний кордон Євросоюзу, оскільки кордони Литви і Польщі - це кордони ЄС", - сказав він на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС.

Нагадаємо, нещодавно на територію Литви через білоруський кордон увірвалася рекордна кількість нелегальних мігрантів.

Зазначимо, Європейське агентство кордонів і берегової лінії Frontex заявило, що нелегалів до кордону Литви супроводжують білоруські прикордонники.

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