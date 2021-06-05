Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою
Білоруські силовики затримали двох активівстів, які брали участь в акціях після президентських виборів в країні в 2020 році. Їх затримали на кордоні з Литвою.
Про це повідомили в МВС Білорусі.
Опозиціонери були оголошені в міжнародний розшук за участь у масових заворушеннях.
"Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщина" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі)", - йдеться в повідомленні.
За даними білоруських правоохоронців, активісти жили в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.
"На затриманих склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь", - додали в МВС.
Нагадаємо, засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича затримали 23 травня в Мінську. Для того, щоб це зробити, Білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву.
Раніше повідомлялося, що стан білоруського політв'язня Степана Латипова, який спробував вчинити самогубство під час судового засідання в Мінську, стабільне.