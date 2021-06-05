Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою

Білоруські силовики затримали двох активівстів, які брали участь в акціях після президентських виборів в країні в 2020 році. Їх затримали на кордоні з Литвою.

Про це повідомили в МВС Білорусі.

Опозиціонери були оголошені в міжнародний розшук за участь у масових заворушеннях.

"Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщина" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі)", - йдеться в повідомленні.

За даними білоруських правоохоронців, активісти жили в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

"На затриманих склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь", - додали в МВС.