ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою

Новость на русском →
Субота 05 червня 2021 14:32
Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білоруські силовики затримали двох активівстів, які брали участь в акціях після президентських виборів в країні в 2020 році. Їх затримали на кордоні з Литвою.

Про це повідомили в МВС Білорусі.

Опозиціонери були оголошені в міжнародний розшук за участь у масових заворушеннях.

"Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщина" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі)", - йдеться в повідомленні.

За даними білоруських правоохоронців, активісти жили в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

"На затриманих склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь", - додали в МВС.

Нагадаємо, засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича затримали 23 травня в Мінську. Для того, щоб це зробити, Білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву.

Раніше повідомлялося, що стан білоруського політв'язня Степана Латипова, який спробував вчинити самогубство під час судового засідання в Мінську, стабільне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь оппозиция
NEWS
В Україні вже 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину
В Україні вже 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари